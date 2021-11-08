В Барселоне толпа отбила у полицейских задержанного мужчину

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В Барселоне группе полицейских пришлось стрелять в воздух после того, как их окружила толпа.
Всё началось с того, что мужчина украл бутылку спиртного из бара в районе Ноу-Барри. Приехавшие по вызову полицейские задержали вора, но тут же были окружены агрессивной толпой из почти 100 человек, которым удалось освободить задержанного. Как стало известно noticia.ru, и задержанный, и его освободители до этого вместе устроили ботельон — массовое распитие алкогольных напитков на свежем воздухе.
Полицейские были вынуждены стрелять в воздух, чтоб толпа расступилась. Однако в дальнейшем столкновений избежать всё же не удалось. Агенты смогли задержать пять человек. Но шесть полицейских при этом пострадали, получив ушибы. Один даже ушёл на больничный.
Воришка, из-за которого начались беспорядки, позже явился в полицию. В наручниках, которые на него ранее были надеты.