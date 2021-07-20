В Мадриде задержан пассажир метро, выбивший глаз медбрату

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Молодой человек, выбивший глаз пассажиру мадридского метро, задержан, сообщили в Национальной полиции. Им оказался 19-летний житель столичного района Вильяверде, уроженец Колумбии. Он планировал переехать, чтобы его не нашла полиция, но не успел. Кроме того, он перекрасил волосы и прятал пирсинг в ушах, чтобы его не узнали.
Как ранее сообщала Noticia.ru, инцидент произошёл на станции Альто-де-Ареналь на Первой линии мадридского метрополитена. Один из пассажиров — медбрат по профессии — попросил другого надеть маску. Молодой человек отреагировал агрессивно и ударил оппонента в глаз. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли спасти его глаз.