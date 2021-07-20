В Марбелье автомобиль сбил 11 человек на террасе бара

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В испанской Марбелье автомобиль заехал на террасу кафе, травмировав 11 человек. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
В понедельник примерно в 15:15 по местному времени (16:15 мск) легковой автомобиль врезался в террасы нескольких баров в курортном городе Марбелья, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство EFE. Водитель машины был задержан, им оказался 30-летний подданный Испании. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. По предварительным данным, мужчина мог потерять контроль над транспортным средством.
Ранее местные СМИ сообщили, что водитель машины находился в ней вместе со своими родителями. Анализ на наличие в его крови алкоголя или наркотических веществ показал отрицательный результат.
Как сообщает газета SUR, полиция не рассматривает версию террористической атаки.