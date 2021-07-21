В Испании ликвидирована международная сеть по производству и контрабанде сигарет

Последние новости Испании на русском языке
Гражданская гвардия Испании при поддержке правоохранительных органов Португалии, Румынии, Словакии и Украины пресекла деятельность международной преступной группировки, которая занималась производством и контрабандой подпольной табачной продукции, а также отмыванием денег.
В рамках спецоперации задержаны 29 человек и изъято 2 млн евро наличными, 51 тонна табачного листа, около 2 млн пачек сигарет на сумму 9,5 млн евро, 7 единиц огнестрельного оружия и различное оборудование для производства, которое располагалось в Испании, в местечке Мансанарес (Сьюдад-Реаль).
ОПГ была сформирована выходцами из Испании, Португалии, Болгарии и Украины.