В Мадриде задержан джихадист, радовавшийся пандемии коронавируса

Национальная полиция Испании задержала в Мадриде джихадиста, называвшего себя «сыном Исламского государства» (запрещённая террористическая организация).
Мужчина активно распространял в Интернете экстремистские материалы. В одном из последних своих сообщений он написал: «Хвала Аллаху за коронавирус, который охватил Европу. Пусть он заберёт побольше испанцев и неверных». Его слова приводит издание 20minutos.
При обыске в квартире джихадиста были найдены материалы экстремистской направленности, инструкции по подготовке и проведению терактов. В том числе были обнаружены видеозаписи с тренировками боевиков в военных лагерях.
В полиции отмечают, что задержание потенциального террориста стало возможным именно благодаря его активной деятельности в социальных сетях, где его легко удалось вычислить, несмотря на использование фейковых аккаунтов.Темы: Происшествия Мадрид