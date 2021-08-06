В Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых беглых преступников

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Национальная полиция Испании в ходе совместной операции с правоохранительными органами Италии задержала одного из самых разыскиваемых в республике беглых преступников - члена калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета". Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе испанских стражей порядка.
По их информации, арест был произведен в Мадриде, сообщает ТАСС. Подозреваемый, имя которого не уточняется, находился в Испании с поддельными португальскими документами, при себе у него было обнаружено шесть мобильных телефонов и почти €6 тыс. Полиция королевства называет задержанного одним из ключевых "представителей организованной преступности в Калабрии", а также "одним из самых разыскиваемых беглецов" от правосудия в Италии.
В 2005 году он был приговорен к 30 годам тюремного заключения, однако его адвокаты обжаловали решение в испанских судах, чтобы избежать экстрадиции.