Более 40 мигрантов погибли, не доплыв до берегов Испании

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Более 40 мигрантов погибли на пути к Канарским островам. Лодка перевернулась через полчаса после того, как отошла от берега в районе Дахлы (Западная Сахара).
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу НКО "Проходя через границы" Элену Малено, погибли 30 женщин, восемь детей и четверо мужчин, десятерым удалось выжить.
По данным правозащитников, только за первые шесть месяцев 2021 года на пути к Испании погибли 2087 мигрантов.
По информации МВД, с начала года и до 1 августа в страну различными путями попали 16,5 тысячи нелегалов, в том числе по морю 15,3 тысячи.