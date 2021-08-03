На Канарах спасли туриста, дрейфовавшего в океане на каяке

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Морская спасательная служба Канарских островов помогла добраться до берега туристу, которых дрейфовал на каяке между островами Лансароте и Фуэртевентура.
Течение, сильный ветер и трёхметровые волны отнесли лодку далеко в океан, и турист не мог противостоять этому. Тревогу поднял сотрудник компании, занимающейся арендой каяков. Он рассказал, что утром один из клиентов взял лодку и до сих пор не вернулся.
Около 17:30 туриста обнаружили спасатели. Ему потребовалась помощь медиков, так как он был истощен и перенёс переохлаждение.