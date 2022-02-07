В Мадриде учитель брызнул хлоркой в глаза ученице

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В одном из мадридских вузов произошёл скандал: учитель брызнул 17-летней ученице в лицо водой с хлоркой. В отношении преподавателя проводится проверка.
Инцидент произошёл во время конфликта, который разгорелся между девушкой и её одногруппником. Чтобы прервать его, преподаватель брызнул в лицо студентке из пульверизатора, который используется для дезинфекции помещений.
Сам учитель утверждает, что попал в глаза случайно. Но девушка написала заявление и зафиксировала следы хлорки в госпитале.