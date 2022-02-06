За одну ночь на улицах Мадрида зарезали двоих человек

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Сразу два человека скончались в ночь на воскресенье в Мадриде в результате уличных драк, никак не связанных между собой.
Первый инцидент произошёл на улице Аточа. 15-летний подросток получил ножевое ранение во время конфликта. Прибывшие медики 30 минут пытались его реанимировать, но безуспешно.
Другой случай произошёл на улице Сан-Руперто. Там от ножевого ранения погиб 25-летний молодой человек. Полицейским удалось задержать двоих подозреваемых в убийстве: 20-летнего гражданина Испании, уроженца Южной Америки и 27-летнего эквадорца.
Кроме того, этой же ночью ножевые ранения получил ещё один юноша 17 лет. Он выжил, но сейчас находится в госпитале с двумя ранениями в области спины.