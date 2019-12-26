В Мадриде погибла туристка из Южной Кореи

Во время урагана Фабиан в Мадриде погибла гражданка Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на посольство в Испании.
Сообщается, что 32-летняя кореянка находилась в туристическом бюро в центре испанской столицы, когда из-за непогоды обрушился фрагмент отделки. Она была госпитализирована, но медикам не удалось спасти ей жизнь.
МИД Южной Кореи собирается добиваться расследования обстоятельств трагедии, несмотря на то, что испанские власти уже расценили случившееся как несчастный случай.Темы: Происшествия Мадрид