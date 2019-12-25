В бассейне на юге Испании утонула семья

Полиция расследует обстоятельства смерти трёх человек в бассейне курорта Club La Costa World на побережье Коста-дель-Соль. Во вторник здесь утонули 9-летняя девочка, её 16-летний брат и 52-летний отец. По данным СМИ, это туристы из Великобритании, но у юноши было гражданство США.
Как сообщает The Guardian, в бассейне купалась девочка. Внезапно она начала тонуть. Это увидели её отец и брат. И сразу бросились в воду ей на помощь. В итоге утонули все трое.
На место трагедии прибыли водолазы Гражданской гвардии, которые тщательно изучили дно бассейна, фильтры, насос. О результатах этой проверки пока не сообщается. Ведётся расследование. Руководство отеля выразило свои соболезнования родственникам погибших.
Стоит отметить, что в этом же отеле в феврале погибла 9-летняя девочка. Причиной смерти стала аллергическая реакция на мороженое.
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