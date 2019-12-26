Бассейн, где утонула семья, снова открыли для купания

Бассейн в комплексе Club La Costa World на побережье Коста-дель-Соль, где 24 декабря погибли три человека, снова открыт для купания.
Между тем специалисты-подводники из Гражданской гвардии нашли в системе всасывания бассейна шапочку для купания, в которой была утонувшая девочка. Сейчас эксперты выясняют, могла ли привести к трагедии неисправность насоса.
Вскрытие подтвердило, что все трое захлебнулись. Следов ударов и интоксикации не обнаружено.
Как сообщалось ранее, в бассейне купалась девятилетняя девочка. Внезапно она начала тонуть. Это увидели её отец и брат. И сразу бросились в воду ей на помощь. В итоге утонули все трое.Темы: Происшествия