В Мадриде подросток погиб, празднуя победу футбольной команды

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Фанат мадридского «Атлетико» погиб, празднуя победу своего клуба в Чемпионате Испании. Как сообщает Marca, 14-летний подросток высунул голову из окна, когда машина заезжала на парковку, и ударился о стену.
Болельщики «Атлетико» всю ночь ездили по улицам испанской столицы, празднуя победу своей команды. В одном из фургонов ехала компания молодых людей. Они высовывались из окон и кричали. По словам очевидцев, еще перед въездом на парковку автомобиль снес несколько ограждений. В итоге поездка закончилась гибелью одного из фанатов.
ФК «Атлетико» уже выразил соболезнования в связи с трагедией.