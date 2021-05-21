На северо-западе Испании произошло землетрясение

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На рассвете в пятницу в Галисии зарегистрировано самое сильное землетрясение за последние годы. Его сила составила 3,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в муниципалитете Ласа, но толчки можно было ощутить за сотни километров.
За последние сутки здесь произошло девять землетрясений, сообщает Национальный географический институт. Их ощутили жители провинций Оренсе, Луго и Понтеведра. А за последнюю неделю на юге Галисии было зарегистрировано более 50 подземных толчков, большинство из которых приходилось на район муниципалитета Ласа.
Самое сильное землетрясение в истории Галисии произошло 22 мая 1997 года в Триакастеле. Его магнитуда составила 5,1 балла. А в Понтеведре в 1920 году было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7.