В Мадриде пассажиру выбили зуб за отказ надеть маску

По свидетельствам очевидцев, сотрудники службы безопасности вывели его из поезда на платформу и стали применять к нему грубую силу после того, как пассажир отказался надеть маску: в этот момент он говорил по телефону. При этом задержанный не оказывал сопротивления. Больше всего очевидцев возмутил тот факт, что охрана ничего не сделала, когда другой пассажир, проходя мимо, ударил задержанного. «Он даже сломал ему зуб! Нормально было бы арестовать этого парня, но они ничего не сделали и он ушел», — комментируют очевидцы поступок проходившего мимо пассажира.