Огненный шар пересек небо над Андалусией

Ночью 17 июня детекторы Андалусского Института астрофизики зафиксировали гигантский светящийся шар, который пересек небо южной Испании. По оценкам экспертов, шар имел скорость около 54 000 км/ч и, казалось, «падал».
Главный исследователь проекта SMART Хосе Мария Мадьедо заявил, что изображения были записаны в 00:16. Он объяснил, что это необычное явление — пересекающий атмосферу обломок астероида. Лучше всего шар красного и зеленого цвета можно было увидеть в Севилье.
Проект SMART посвящен анализу и регистрации воздействия, которое оказывают камни из солнечной системы, когда они вступают в контакт с атмосферой Земли.Темы: Происшествия