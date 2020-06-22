В Гранаде вооружённые люди попытались захватить жилой дом

Полиция Гранады задержала троих человек, пытавшихся захватить чужой дом.
Как сообщают испанские СМИ, инцидент произошёл на улице Вирхен-Бланка. Когда местный житель вернулся домой, он обнаружил следы взлома, а внутри столкнулся с тремя незнакомцами. Прибывшая на место полиция застала и хозяина, и троих злоумышленников дома. Причём в руках у одного из них был меч. Полицейскому удалось выбить его из рук преступника, после чего тот выхватил нож. В завязавшейся борьбе одержал победу сотрудник полиции. Все трое были задержаны.
Как отмечают СМИ, даже когда хозяин вернулся домой, злоумышленники заявили, что никуда не уйдут и останутся здесь жить.Темы: Происшествия Гранада