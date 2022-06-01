В Мадриде обезвредили банду, ограбившую основателя соцсети Tuenti

Полиция Испании задержала троих мужчин и одну женщину, которые стоят за ограблением американского предпринимателя, основателя испанской социальной сети Tuenti.

Преступники проникли в дом бизнесмена в столичном районе Ретиро и, угрожая холодным оружием и электрическим пистолетом, потребовали от него пароль к интернет-кошельку, на котором лежало 25 миллионов евро. Не получив пароль, они украли то, что нашли в доме: банковские карты, часы и другие предметы.

В полиции рассказали, что налётчики тщательно готовились к нападению и знали о своей жертве буквально все.

Tuenti - закрытая социальная сеть, в которую можно попасть только по приглашению.