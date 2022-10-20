Из-за турбулентности пострадали 12 человек, летевших из Испании

Двенадцать человек получили травмы из-за сильной турбулентности на рейсе аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas из Мадрида в Буэнос-Айрес. Об этом сообщил в среду сам авиаперевозчик.

"Aerolineas Argentinas сообщает, что в результате сильной турбулентности на рейсе AR1133 из Мадрида, который приземлился в 04:30 в аэропорту Эсейсы, девять человек были вынуждены обратиться за помощью из-за различных травм легкой тяжести", - говорится в заявлении. После осмотра в медчасти они покинули аэропорт. "В то время как еще троих пассажиров пришлось госпитализировать для более тщательного осмотра", - сообщили в авиакомпании.

Как утверждает перевозчик, пассажиры, получившие наиболее серьезные травмы, не были пристегнуты ремнем безопасности несмотря на то, что экипаж включил соответствующие табло и по громкой связи уведомил об опасности.

Всего на борту находилось 13 членов экипажа и 271 пассажир. По данным авиакомпании, в ходе осмотра самолета серьезных повреждений не обнаружено.

Источник: ТАСС