Задержана одна из самых разыскиваемых Испанией преступниц 

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Национальная полиция Испании в ходе совместного расследования с властями Эквадора и Колумбии обнаружила и задержала одну из самых разыскиваемых преступниц Европы.
Это гражданка Колумбии, она арестована в Эквадоре. Женщина фигурировала среди десяти самых разыскиваемых Испанией беглых преступников, а также в списке самых разыскиваемых беглых преступников Европы.
В королевстве задержанную подозревают в "торговле людьми в сексуальных целях, незаконном обороте наркотиков и отмывании денег".