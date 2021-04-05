В Мадриде из двухлетнего плена освободили девушку

Последние новости Испании на русском языке
Национальная полиция Испании освободила в воскресенье 23-летнюю девушку, муж которой два года держал ее взаперти и избивал.
Пара (уроженцы республики Бангладеш) жили в Мадриде в районе Аргансуэла. На протяжении последних двух лет 27-летний мужчина фактически держал свою супругу в плену. Освободить ее удалось, когда он уехал на работу.
Девушка рассказала, что подвергалась домашнему насилию. По ее словам, муж несколько раз нападал на нее с кухонными ножами и угрожал убить, а потом расправиться с ее родственниками на родине. На теле девушки, лице и голове обнаружены следы побоев.
Мужчина арестован.