Буксировочное судно сообщило о страшной находке у берегов Таррагоны

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В воскресенье недалеко от побережья Таррагоны (Каталония) буксир наткнулся на плавающее тело мужчины. Позже выяснилось, что это 54-летний местный житель, который еще 14 марта ушел заниматься виндсёрфингом и пропал.
Тело было найдено недалеко от нефтяной платформы, примерно в 45 километрах от берега. На утопленнике был гидрокостюм. Экипаж буксира сразу связался со спасателями, которые направили в этот район патрульный катер.
Скорее всего, спортсмена унесло в открытое море сильным порывом ветра.