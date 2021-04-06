На парковке в Каталонии разогнали нелегальную дискотеку на 400 человек

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Полиция Каталонии прервала нелегальную дискотеку, орагнизованную на парковке в Палафружеле (провинция Жирона) и разогнала около 400 людей, принимавших в ней участие.
Как сообщает информационное агентство Europa Press, парковка примыкает к зданию дискотеке, которая сейчас закрыта из-за ограничений, введенных властями региона в связи с пандемией коронавируса.
Сигнал в полицию поступил от работников скорой помощи, которые оказались рядом с дискотекой и увидели множество автомобилей и сотни танцующих людей.