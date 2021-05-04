Житель Валенсии во время прогулки с собакой нашел останки трех человек

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В пригороде города Пикассент (Валенсия) нашли человеческие останки. Как сообщается информационное агентство Europa Press, речь идет о скелетах как минимум трех человек.
Страшную находку сделал местный житель, когда гулял с собакой. Кости были закопаны неглубоко в районе соснового бора.
Гражданская гвардия рассматривает две основных версии. По первой, кости каким-то образом попали сюда с кладбища, которое находится неподалёку. Согласно второй, останки были использованы в каком-то ритуале.