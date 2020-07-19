В Каталонии за сутки коронавирус обнаружен у 1226 человек, есть погибшие

За последние 24 часа число новых случаев заражения COVID-19 в Каталонии выросло на 1226, сообщает Департамент здравоохранения. Из них 349 новых пациентов зарегистрировано в Барселоне и 894 — в её окрестностях. Скончались три человека.
Рост числа выявленных заболеваний связывают не только с предполагаемым началом второй волны, но и с массовым тестированием населением. Проверять своих сотрудников на «ковид» начали частные компании. Проверяют всех, даже тех, у кого нет никаких выраженных симптомов болезни.Темы: Происшествия Барселона