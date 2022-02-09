В Каталонии пьяный преподаватель автошколы заснул на занятии

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В Каталонии возбуждено дело об административном правонарушении в отношении преподавателя автошколы, который заснул в машине.
Как сообщает noticia.ru, инцидент произошёл в Лериде на трассе A-2. Стражи порядка остановили машину, за рулём которой был ученик, а преподаватель был пьян и спал рядом. Водителя попросили съехать с трассы.
В правоохранительных органах пояснили, что, несмотря на то, что за рулём находился ученик, считается, что управлял машиной именно преподаватель. И отвечать перед законом предстоит ему.