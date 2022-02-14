На севере Испании из-под воды показалась затопленная деревня

Около 30 лет назад деревню затопили, чтобы построить плотину и электростанцию на границе между Испанией и Португалией. Многие местные жители не хотели покидать свои дома. Власти с трудом уговорили их принять компенсацию и уехать.

Теперь периодически, когда уровень воды падает, снова становятся видны улицы и каменные дома. Это привлекает в Аседеро туристов, которые ходят по развалинам.