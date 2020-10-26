В Каталонии полицейский автомобиль упал в море

В каталонском муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру полицейская машина, преследовавшая нарушителей, упала в море.
Инцидент произошёл в минувшую пятницу, когда в полицию стали жаловаться местные жители. По их словам, на улице устроили вечеринку, на которой было около 40 человек. Они были пьяны и вели себя шумно. Напомним, подобные массовые встречи сейчас запрещены по всей Испании из-за угрозы распространения коронавируса. За нарушение предусмотрены большие штрафы.
Когда приехали полицейские, большинство участников вечеринки стали разбегаться. В определенный момент полицейский автомобиль скатился в воду из-за отказавших тормозов. При этом, как сообщили в полиции, в салоне никого не было.Темы: Происшествия