Гражданская гвардия Испании пресекла контрабанду лисичек
18:43 27.10.2020
Гражданская гвардия Испании задержана большой груз лисичек, который везли контрабандой граждане Румынии.
Задержаны 17 человек. На четырёх автомобилях в районе муниципалитета Эль-Бурго-де-Осма (провинция Сория) они везли 580 килограммов лисичек. При этом у них была лицензия на любительский сбор грибов. По этой лицензии можно собирать не больше 5 килограммов на человека.
Сейчас в Испании в разгаре грибной сезон. На прошлой неделе правоохранительные органы в этих же местах задержали сборщиков со 140 килограммами лисичек.