Мастерская по ремонту телефонов обогатила испанских мошенников

Агенты Национальной полиции Испании обезвредили преступную группу, специализирующуюся на мошенничестве с помощью метода «подмены SIM-карты». Злоумышленники опустошали банковские счета своих жертв. В результате полицейской операции арестованы 19 человек, проведено 16 обысков - 11 в Мадриде и 5 в Валенсии. Заблокированы 75 банковских счетов.
Преступники собирали всю личную информацию будущей жертвы с помощью различных методов - обмана, вредоносных программ, социальных сетей. Параллельно они делали копию SIM-карты, чтобы поместить её в свой телефон. Это было несложно, так как один из мошенников работал в сервисе по ремонту мобильных телефонов. Получив доступ к номеру мобильного телефона, мошенники могли завладеть конфиденциальной информацией, например, паролями и доступом к онлайн-банкингу. Они делали переводы на свои банковские счета или брали кредиты на других людей.
За годы мошеннической деятельности преступники разбогатели. Например, только у семи человек они похитили 450 тысяч евро. Деньги сразу же переводили в криптовалюту. Жертвами мошенников становились в основном жители Испании, но в последнее время они замахнулись на Великобританию и США.Темы: Происшествия Мадрид Валенсия