В Кадисе пациент поджёг больницу с помощью антисептика

Последние новости Испании на русском языке
В Кадисе пациент с ковидом устроил пожар в больнице. Он облил матрас антисептиком и поджёг его. Пожарные успели добраться до шестого этажа вовремя и большую трагедию удалось предотвратить. Пациент взят под стражу. О его мотивах ничего не сообщается.
По информации местных СМИ, огонь успел охватить несколько палат. Пришлось экстренно эвакуировать всех больных. Пожарные долго не могли попасть в палату, так как она была заперта изнутри, а ключ не могли найти. В результате они воспользовались пожарной лестницей и успели потушить огонь до того, как он охватил другие этажи.