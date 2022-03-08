В испанском сыре нашли опасные бактерии

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В двух испанских сырах обнаружена бактерия Listeria monocytogenes — возбудитель листериоза.
Опасная бактерия обнаружена в Андалусии. Речь идёт о козьем сыре и смешанных сортах, которые распространяются в провинции Малага. Производитель — компания Hermanos Vargas Jimenez S.L. Сыр продаётся под названием El Llano Jaral. Компания уже сообщила об отзыве всей продукции.
Листериоз — опасное заболевание, поражающее центральную нервную систему и способное вызывать менингит и энцефалит. Нередко листериоз приводит к смертельному исходу. Особенно опасны эти бактерии для пожилых и больных людей, а также беременных женщин.