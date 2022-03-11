В Испании мать и сын возглавили банду фальшивомонетчиков

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Национальная полиция Испании и каталонская полиция пресекли деятельность банды фальшивомонетчиков, которые изготавливали поддельные банкноты номиналом 50 и 20 евро. Во главе преступной группы стояли мать и сын.
Спецоперация проводилась на территории Таррагоны, Лерида, Барселоны и Эстепоны. Задержаны 14 человек: испанцы, литовцы и марокканцы. По предварительным подсчётам, они успели напечатать фальшивки на общую сумму 500 тысяч евро.
Штаб-квартира банды располагалась в Барселоне, а производство находилось в Салоу, Реусе и Таррагоне.
Кроме изготовления фальшивых купюр банда также занималась выращиванием конопли.