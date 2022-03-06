Названы самые угоняемые машины в Испании

Министерство внутренних дел Испании раскрыло статистику автомобильных угонов. В год в стране похищают около 37 тысяч машин, или примерно 100 автомобилей в день.

По этому показателю Испании ещё далеко до таких стран, как Италия, Чехия, Франция и Греция, где в день угоняют примерно 500 машин.

При этом в Испании владельцам угнанных машин редко удаётся их вернуть. Украденные автомобили находят лишь в 10% случаев. Причём, если это не произошло в первые 48 часов после угона, машину уже вряд ли найдут.

Самыми угоняемыми машинами в Испании по итогам 2021 года стали Seat Ibiza и Seat Leon. Обычно их разбирают на запчасти. Далее следуют Volkswagen Golf, Ford Focus и Peugeot 206.