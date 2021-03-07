В испанском госпитале медбрата зарезал его коллега

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Трагедия произошла в Госпитале Принца Астурийского в Алькала-да-Энарес (Мадрид) в субботу. Как передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции, 41-летний медбрат был убит водителем скорой помощи.
Известно, что медик-убийца в тот день не работал, но зачем-то пришел в госпиталь. Около 14:20 он зашел в отделение интенсивной терапии, где дежурил его коллега, и зарезал его. Реанимировать мужчину попытались тут же сотрудники госпиталя, но не смогли.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.