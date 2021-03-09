В Испании полицейские спасли девочку с конфетой

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Агенты Национальной полиции Испании спасли двухлетнюю девочку, которая подавилась конфетой.
Инцидент произошёл в муниципалитете Парла (Мадрид). Ребёнок ел конфету из лакрицы, которая застряла в горле. Отец и старший брат обратились за помощью к полицейским, чей автомобиль был припаркован неподалёку. К этому моменту девочку уже не дышала и стала фиолетовой, сообщают местные СМИ.
Полицейские применили маневр Геймлиха (используется при удушье) и спасли ребёнка.
Весь процесс сняли камеры, установленные по периметру полицейского участка, возле которого разворачивались события.