В Барселоне радикалы забросали полицию бутылками и камнями

В Барселоне прошла очередная акция протеста против ареста рэпера Пабло Аселя. Радикалы забросали полицию камнями, бутылками и краской, сообщают каталонские правоохранительные органы.
Как сообщает РИА Новости, радикальное движение "Комитеты защиты республики", добивающееся независимости Каталонии, объявило о проведении акций протеста в Барселоне, Таррагоне, Сабаделе и Жироне. Акция в каталонской столице началась на площади Тетуан. Помимо освобождения самого Аселя, протестующие требовали выпустить из заключения всех арестованных на предыдущих акциях. Собравшиеся исполнили рэп, выступили с речами и выслушали призывающий к продолжениям протестов текст письма Аселя из тюрьмы. Митингующие с лозунгами направились по улицам города.
В какой-то момент небольшие группы радикалов начали забрасывать стражей порядка, стоявших в оцеплении, разными предметами.
"В Барселоне группы радикалов бросают бутылки, краску и камни в полицейский кордон на пересечении улиц Рожер де Флор и Гран Виа. Мы призываем в мегафоны прекратить это поведение", — сообщили правоохранительные органы Каталонии в Twitter.
По данным elperiodico.com, силовикам удалось изолировать радикалов, некоторые из которы занимались воровством у других участников акции.
Добавляется, что все митингующие уже разошлись. По данным TVE, более серьезных инцидентов в ходе протестов не происходило.
Служба скорой помощи женералитета отчиталась в Twitter, что пострадавших в ходе субботних протестов также не было.
Ранее Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, клип на которую был размещен в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее 16 февраля Асель был задержан и помещен в тюрьму.
18 февраля стало известно, что суд в Испании подтвердил Аселю приговор к двум с половиной годам лишения свободы из-за событий 2017 года. Тогда рэпер якобы угрожал свидетелю по делу о возможной агрессии со стороны сотрудника городской гвардии Льейды.