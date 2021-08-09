В испанской глубинке произошла неприятная история с быком

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В испанском городке Бриуэга (Гвадалахара) прямо с площади, где проходил праздник, сбежал участвовавший в них бык.
Бык бегал по улицам и успел ранить рогами двоих человек. Их доставили в больницу Гвадалахары. Быка преследовали на машинах местные жители, умышленно наезжая на него. В результате он полученных ударов бык умер. По их словам, это было неизбежно, иначе могли бы пострадать люди.
Но, по версии зоозащитников, всё было по-другому. Они считают, что преследование быка на машине и его убийство было частью развлекательной программы. Раньше в этих местах люди специально покупали поддержанные машины, чтобы давить на них быков по праздникам, говорят активисты.