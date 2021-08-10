 В Испании судят пенсионера, встретившего грабителя с охотничьим ружьём 

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В испанской провинции Сьюдад-Реаль 77-летний пенсионер, убивший грабителя, ждёт суда. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Пенсионер живёт в частном доме, сообщает noticia.ru со ссылкой на издание 20minutos. Однажды на рассвете он услышал подозрительные звуки на улице. Он взял своё охотничье ружьё и вышел во двор. Пенсионер увидел, что к нему пытается влезть молодой человек. Тогда он, недолго думая, уложил грабителя несколькими выстрелами. От полученных ранений 35-летний мужчина скончался. Хозяин сам вызвал полицию. Его сразу задержали, и теперь он дожидается суда.
Адвокат пенсионера настаивает на том, что это была самооборона.