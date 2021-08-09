В Барселоне полицейский случайно убил вора на велосипеде

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В Оспиталет-де-Льобрегат (провинция Барселона) скончался мужчина, которого толкнул на землю полицейский.
Как сообщает noticia.ru со ссылкой на издание Tot Barcelona, инцидент произошёл в минувший вторник. Мужчина на улице обокрал девушку и пытался уехать на велосипеде. Мимо проходил полицейский, который в это время не находился при исполнении. Он увидел бегущую с криками за велосипедистом девушку и инстинктивно толкнул вора. Тот упал с велосипеда и позже был госпитализирован. Через некоторое время он скончался.
Полиция иницировала внутреннее расследование.