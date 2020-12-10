В испанских горах исчезла иностранная туристка

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В испанских Пиренеях бесследно исчезла британская туристка. 18 дней интенсивных поисков не принесли никаких результатов. А родственники пропавшей без вести заговорили о возможном похищении.
В начале ноября 37-летняя Эстер Дингли решила отправиться в одиночный поход через Пиренеи, между Францией и Испанией. Её молодой человек ждал её во французском городе Арро, где они планировали встретиться 25 ноября.
По последней информации, которой располагают полицейские, Эстер отправилась в горы из населённого пункта Бенаске (провинция Уэска). 22 ноября она отправила своему молодому человеку фотографию с пика Сальвагуардия. С тех пор Эстер на связь не выходила.
Также известно, что во время восхождения Эстер встретилась с олимпийским лыжником Марти Виго дель Арко и его подругой. «Было около трех часов дня, и мы уже спускались, она поднималась, тяжело загруженная, с очень большим рюкзаком. Мы остановились, и она спросила, нет ли у нас каких-нибудь фруктов или чего-нибудь свежего, но у нас ничего не осталось. Она продолжила восхождение. Температура воздуха была хорошей, было солнечно. На вершине было очень мало снега», - рассказал Виго дель Арко.
Первые дни поисков не принесли никаких результатов. А потом началась снежная буря и спасательную операцию приостановили. Специалисты говорят, что выбранный Эстер маршрут опасен даже летом, а зимой и подавно. В Интернете популярна версия, согласно которой, на туристку мог напасть дикий зверь — здесь водятся, например, волки и медведи. Но спасатели в это не верят. Между тем родственники Эстер не исключают, что её мог кто-то похитить. Правоохранительные органы уже не исключают никаких версий произошедшего.