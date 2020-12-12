В Испании перекрыли канал нелегального вывоза опасных отходов

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Гражданская гвардия Испании и представители Министерства окружающей среды пресекли деятельность нескольких групп, которые нелегально занимались отправкой опасных отходов в развивающиеся страны. Ведётся расследование в отношении 11 человек, передаёт информационное агентство Europa Press. Операция проводилась одновременно в Авиле, Бискайе, Саламанке, Валенсии и Мадриде.
Преступный бизнес заключался в переправке опасных отходов в страны, где их реализация сулила большую выгоду — из-за отсутствия должного контроля и дешёвой рабочей силы. По некоторым оценкам, этот бизнес приносит около 17 млрд евро дохода в год. Вместе с отходами отправляли промышленные растворители в огромных количествах. Как правило, в Ливию. Например, преступники занимались утилизацией двигателей с истекшим сроком годности, которые считаются опасными из-за угрозы разлива содержащихся в них вредных жидкостей. Их разбирали и реализовывали без всякого контроля.
Задержанные в Испании люди отвечали за вывоз отходов с территории Испании и занимались поиском клиентов в таких странах, как Ливия, Ирак, Гана, Гвинея-Бисау. Они также продумывали маршруты для беспрепятственной транспортировки груза. В частности, использовались порты Франции и Португалии. Кстати, именно французские власти обратили внимание испанских коллег на странные грузы.