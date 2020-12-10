Из-за вспышки птичьего гриппа у испанской границы убили шесть тысяч уток 

Последние новости Испании на русском языке
Французские власти были вынуждены уничтожить 6000 уток из-за вспышки птичьего гриппа в департаменте Лас-Ландас, в нескольких километрах от границы с Испанией. Это первый эпизод птичьего гриппа во Франции после случаев, зафиксированных в зоомагазине на острове Корсика.
Эксперты лаборатории Национального агентства санитарной безопасности пищевых продуктов (ANSES) пытаются выяснить, связан ли этот грипп со случаями на Корсике. Уже известно, что у птиц нашли вирус H5N8 — очень заразный.
Вспышка птичьего гриппа на юге Франции привела к необходимости установить трёхкилометровую защитную зону и десятикилометровую зону наблюдения вокруг проблемной фермы. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Франции объявило, что «в целях контроля риска распространения вируса запрещается перемещение домашней птицы в эти районы, где должны соблюдаться строгие санитарные меры».