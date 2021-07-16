В Испании женщина смогла сообщить о насилии, сбросив записку с балкона

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В Испанском Эльче (провинция Аликанте) беременная женщина, подвергшаяся физическому насилию со стороны своего сожителя, смогла позвать на помощь с помощью записки, которую она сбросила с балкона. В итоге 32-летнего мужчину арестовали.
Записку нашёл прохожий, который вечером оказался рядом с домом, где жила пара, сообщает noticia.ru. Он прочитал её и сообщил о находке в полицию. Прибывшие на место агенты заметили женщину, которая подавала им знаки.
Дверь им открыл мужчина. Полицеские опросили его и женщину, которая заявила, что уже двое суток сидит взаперти. По её словам, сожитель отобрал у неё телефон и периодически бьёт её. Мужчину задержали.