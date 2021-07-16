На Канарах папу юного футболиста посадили в тюрьму за драку на стадионе

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Суд в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария приговорил к двум годам лишения свободы отца юного футболиста, который ввязался в драку с папой другого мальчика прямо во время матча.
Инцидент произошёл ещё в январе 2017 года, но приговор вынесли только сейчас. Картину тех событий восстановил телеграм-канал "Испания". В городе Тельде проходил матч между детскими футбольными командами. После словесной перепалки один из отцов подошёл к другому и ударил его головой в лицо, получив в ответ целую серию мощных ударов. В результате сильнее пострадал зачинщик драки. У него теперь проблемы со зрением.
Суд решил, что реакция избившего его мужчины была «непропорциональной» и приговорил к тюрьме того, кто давал сдачу. Кроме того, он должен выплатить пострадавшему 72 161 евро на лечение. Инициатор драки тоже обязан выплатить компенсацию, но в размере всего 245 евро, так как лишь незначительно повредил оппоненту нос.