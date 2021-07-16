В Испании задержали паломника-убийцу

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В испанской Паленсии задержан паломник, который шёл по знаменитому пути Святого Иакова. Как сообщает информационное агентство Europa Press, в Бразилии он убил троих человек и находился в розыске по линии Интерпола.
Паломника-убийцу арестовали на рассвете в четверг агенты Национальной полиции. Он шёл по пути Святого Иакова и задержался в Паленсии, чтобы осмотреть город. Агенты предварительно проверили списки гостей в местных постоялых дворах и убедились, что интересующий их паломник — тот, кто значится как «особо опасный преступник» с красной пометкой в базе Интерпола.
Задержанный — 53-летний гражданин Испании аргентинского происхождения. Убийства были совершены несколько лет назад в Бразилии.