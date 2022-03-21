В Испании задержаны 34 участника забастовки транспортников 

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Власти Испании задержали уже 34 участника протестов, организованных работниками транспортных компаний.
Забастовки начались по всей Испании в прошлый понедельник. Водители выражают своё неудовольствие растущими ценами на бензин и дизельное топливо. Они перекрывают трассы и мешают работать другим водителям.
Властям Испании пришлось организовать сопровождение для 1505 водителей, которые опасаются расправы со стороны своих воинственно настроенных коллег.
Обвинение в массовых беспорядках предъявлено 574 участникам протестов.