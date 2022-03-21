Сбой в информационной системе парализовал работу мадридского вокзала

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Компьютерный сбой в информационной системе мадридского вокзала Чамартин вызвал серьёзные задержки пригородных поездов, сообщают испанские информационные агентства в понедельник.
В целях безопасности движение поездов существенно ограничено. В заявлении, распространённом железнодорожной компанией Renfe, говорится, что сейчас над решением проблемы работают программисты.
Этот инцидент затрагивает практически все линии Cercanías (пригородные поезда) в Мадриде, за исключением линии C-5, Móstoles El Soto – Atocha – Humanes (самой загруженной в Испании). На работу высокоскоростных составов AVE, а также поездов Avant и Alvia, инцидент не повлиял.
Пассажиров просят пользоваться альтернативными видами транспорта.