В Испании велосипедист улетел в пропасть

В Испании во время заезда Вуэльта Каталонии датский велосипедист Маттиас Скьелмосе попал в аварию, которая могла завершиться крайне печально.

На повороте датчанин не справился с велосипедом и буквально перелетел через ограждение, попав в пропасть.

К счастью, спортсмен не улетел далеко. Он самостоятельно встал и вернулся на трассу. Скьелмосе после аварии всячески уверял врачей, что с ним все в порядке, ему просто нужен новый велосипед, чтобы продолжить гонку.

Датчанин в итоге догнал группу лидеров и сумел завершить заезд на десятом месте.

Источник: РИА Новости